Жестокое убийство двух женщин в Саратове: В Заводском районе убиты мать и дочь

13 Апр 2020 2020-04-13T08:40:40+03:00

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В Заводском районе Саратова найдены тела двух женщин.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп 66-летней женщины и ее 92-летней матери были найдены в квартире дома на 1-м Тульском проезде 11 апреля.

Осмотр следователями установил, что имеются признаки насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

По подозрению задержан 43-летний местный житель. Решается вопрос о мере пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU