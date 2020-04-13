Жестокое убийство двух женщин в Саратове: В Заводском районе убиты мать и дочь
В Заводском районе Саратова найдены тела двух женщин.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп 66-летней женщины и ее 92-летней матери были найдены в квартире дома на 1-м Тульском проезде 11 апреля.
Осмотр следователями установил, что имеются признаки насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.
По подозрению задержан 43-летний местный житель. Решается вопрос о мере пресечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU