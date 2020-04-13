В Саратовской области в понедельник снова будет метель

13 Апр 2020 2020-04-13T06:00:09+03:00

На улице будет ветрено

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Сегодня, 13 апреля, в Саратовской области ожидается небольшой снег, местами кратковременная метель.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6-11 м/с, местами его порывы достигнут 15-18 м/с.

Столбик термометра поднимется до +5…+10 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU