2020-04-13T00:02:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших коронавирусом в Саратове на 13 апреля: число зараженных снизилось

В регионе зафиксировано 42 диагноза
Дарья Вострикова
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Количество заболевших коронавирусом в Саратовской области на 13 апреля — 42 человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе Москвы, за сутки прибавилось семь новых диагнозов.

В оперативном штабе региона сначала говорили о девяти случаях, но позже уточнили, что возникла ошибка из-за задвоения учетных данных.

Поэтому число заболевших за 11 апреля снижено, на два человека. Конкретно — показатель снизился по Саратову.

То есть общее число зафиксированных диагнозов не 44, как сообщалось ранее, а 42.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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