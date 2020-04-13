Количество заболевших коронавирусом в Саратове на 13 апреля: число зараженных снизилось
Количество заболевших коронавирусом в Саратовской области на 13 апреля — 42 человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе Москвы, за сутки прибавилось семь новых диагнозов.
В оперативном штабе региона сначала говорили о девяти случаях, но позже уточнили, что возникла ошибка из-за задвоения учетных данных.
Поэтому число заболевших за 11 апреля снижено, на два человека. Конкретно — показатель снизился по Саратову.
То есть общее число зафиксированных диагнозов не 44, как сообщалось ранее, а 42.
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ИСТОЧНИК KP.RU