2020-04-12T20:01:00+03:00
Общество

В Саратовской области из-за непогоды закрыто два участка федеральной трассы

Ограничения установлены с 15:30
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 12 апреля, сильный снег, метель, видимость менее 50 метров и ветер привели к закрытию двух участков трассы Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» — ТамбовВолгоградАстрахань (Саратовская область, поселок Песчаный Умет).

Как рассказали «КП-Саратов» в Росавтодоре, речь идет об участке км 704+000 – км 722+000.

Ранее в ГИБДД по Саратовской области сообщали об ограничении движения в Саратовском, Татищевском, Красноармейском районах региона.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области из-за непогоды закрыто два участка федеральной трассы
Вирусолог Виталий Зверев: коронавирус теперь с нами навсегда
Под Саратовом из-за столкновения большегрузов закрыли трассу
Священник о Пасхе в изоляции: сделайте как Рождество
С острова под Саратовом эвакуированы два рыбака
В Саратовской области закрыта федеральная трасса: снег и метель перекрыли проезд всем видам транспорта
Под Калининском легковушки кувыркнулись в кювет для избежания столкновения с грузовиком
В Саратовской области непогода продлится до завтрашнего утра
Отец Иоанн Тераудс о крещении во время коронавируса: выбор однозначно за родителями
Саратовские росгвардейцы поздравили с 96-летием «Браденбургскую мадонну»
Фельдшер скорой помощи из Новосибирска рассказал о заражении коронавирусом
Ведущий «Модного приговора» рассказал о госпитализации в Коммунарку
В Саратове на Рахова из-за сильного ветра рухнуло дерево
Стало известно о состоянии здоровья Татьяны Булановой после госпитализации