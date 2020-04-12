В Саратовской области из-за непогоды закрыто два участка федеральной трассы

12 Апр 2020 2020-04-12T20:01:00+03:00

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Сегодня, 12 апреля, сильный снег, метель, видимость менее 50 метров и ветер привели к закрытию двух участков трассы Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань (Саратовская область, поселок Песчаный Умет).

Как рассказали «КП-Саратов» в Росавтодоре, речь идет об участке км 704+000 – км 722+000.

Ранее в ГИБДД по Саратовской области сообщали об ограничении движения в Саратовском, Татищевском, Красноармейском районах региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU