В Саратовской области из-за непогоды закрыто два участка федеральной трассы
Сегодня, 12 апреля, сильный снег, метель, видимость менее 50 метров и ветер привели к закрытию двух участков трассы Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань (Саратовская область, поселок Песчаный Умет).
Как рассказали «КП-Саратов» в Росавтодоре, речь идет об участке км 704+000 – км 722+000.
Ранее в ГИБДД по Саратовской области сообщали об ограничении движения в Саратовском, Татищевском, Красноармейском районах региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU