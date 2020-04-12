Вирусолог Виталий Зверев: коронавирус теперь с нами навсегда

12 Апр 2020 2020-04-12T20:14:18+03:00

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Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал Радио «КП» о коронавирусе и победе над ним.

По его мнению, дело в том, что вирус остается в человеческой популяции и нет оснований считать, что он ее покинет. За все время изничтожить удалось только натуральную оспу. Для этого потребовались усилия всего мира, согласие, хорошая вакцина. И к моменту ликвидации болезнь была только в отдельных регионах. Сейчас та оспа не вернется, потому что нет людей, которые были бы ей заражены.

Вирусолог отметил, что полностью избавиться от коронавируса не удастся. Он сравним с другими вирусами, которые всегда были в природе. Гриппа, аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус, риновирусы.

Академик РАН призывает не бояться новой инфекции и не паниковать. Популяция из-за нее не вымрет, а приобретет иммунитет, кто-то перенесет заболевание без симптомов.

- Дальше все будет зависеть от того, какой выработается к этому заболеванию иммунитет. Будет ли он продолжительный или короткий. Тогда можно будет прогнозировать другие вспышки. Но периодически люди будут болеть. Но не будет такой эпидемии, как сейчас. Главное – справиться в текущем моменте, — отметил он.

Виталий Зверев подчеркнул, что сейчас речь идет о том, чтобы справиться с первой вспышкой, минимизировать количество потерь. Как показывает опыт других инфекций, переболеет процентов 70 населения. Главное, чтобы это было растянуто по времени и медицина не захлебнулась в тех пациентах, которым нужна такая специализированная помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU