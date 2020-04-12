Под Саратовом из-за столкновения большегрузов закрыли трассу
Сегодня, 12 апреля, на км 701+000 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» трассы М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань(Саратовская область, поселок Песчаный Умет) закрыто движение.
Как рассказали «КП-Саратов» в ФКУ «Поволжуправтодор», причиной ограничения стало столкновение большегрузов. В результате аварии никто не пострадал.
Доступ для транспорта закрыт с 14:45.
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ИСТОЧНИК KP.RU