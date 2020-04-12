Под Саратовом из-за столкновения большегрузов закрыли трассу

12 Апр 2020 2020-04-12T19:38:12+03:00

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Сегодня, 12 апреля, на км 701+000 автомобильной дороги Р-22 «Каспий» трассы М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань(Саратовская область, поселок Песчаный Умет) закрыто движение.

Как рассказали «КП-Саратов» в ФКУ «Поволжуправтодор», причиной ограничения стало столкновение большегрузов. В результате аварии никто не пострадал.

Доступ для транспорта закрыт с 14:45.

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ИСТОЧНИК KP.RU