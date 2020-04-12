Священник о Пасхе в изоляции: сделайте как Рождество

12 Апр 2020 2020-04-12T18:16:02+03:00

Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля богослужения пройдут без участия прихожан по требованию санитарных властей города.

Об этом говорится в письме первого викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Воскресенского Дионисия к духовенству Москвы и Московской области. Обращение размещено на сайте РПЦ.

Священник Павел Островский ответил на вопросы «КП» по этому поводу. Вероятнее всего, храмы будут закрыты, а с введением пропусков люди не смогут попасть в место, на которое не будет документа. Скорее всего, дежурящие наряды полиции не будут пускать население.

Верующие должны подчиниться решению светских властей.

Павел Островский призвал горожан потерпеть и выразил надежду, что священникам разрешат причащать граждан на дому.

Он отметил, что вирус передается, когда люди к друг другу прикасаются. В Успенском храме, где он раньше служил, к Причастию могло подойти до 2 тыс.человек. И если такая ситуация произойдет, то люди будут толкаться в любом случае, места нет.

По его мнению, причиной запрета ходить в храмы стало то, что люди не выполняли рекомендации властей, не воздерживались от этого. И возможно, после Пасхи храмы не откроют, а только в мае.

Пасху можно встретить и дома, в мире с родственниками, смотреть трансляции богослужений из родного храма. Нужно не ругаться, постараться вернуть мир в душу.

- Нарядите дом. Сделайте как Рождество. Хоть елку нарядите, только пасхальными украшениями. Крестный ход сделайте с детьми дома утром и вечером. Пойте с балкона «Христос воскресе!» всем двором. Христосуйтесь друг на друга с балкона на балкон. Если будет радостное настроение, то Господь утешит. Красьте яички, куличи делайте, пасхальную трапезу. Смотрите пасхальные фильмы. Все зависит от настроения. Возможно, будет такая Пасха, которой никогда раньше не было. Это не означает, что на следующую Пасху нужно тоже остаться дома. Просто Господь знает, что это не по вашей воле происходит, — сказал священник.

По его мнению, Господь посылает такую ситуацию для блага всего мира, чтобы людям стало хорошо. Те, кто стремится к добру, из этой ситуации вынесет соответствующие плоды, а ропчущим станет еще хуже.

ИСТОЧНИК KP.RU