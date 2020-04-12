2020-04-12T17:47:00+03:00
Происшествия

С острова под Саратовом эвакуированы два рыбака

На место выезжали сотрудники Облспаса
Дарья Вострикова
Поделиться:
Фото ОблспасаФото Облспаса
Изменить размер текста:

Сегодня, 12 апреля, спасатели выезжали к острову у деревни Трещиха для эвакуации людей.

Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, помощь потребовалась двум рыбакам.

Фото Облспаса

Фото Облспаса

Они выехали на резиновой лодке, пока позволяла погода, но поняли что в такую погоду домой не вернутся, замерзли и обратились за помощью.

Мужчин доставили на берег, отогрели. В помощи врачей они не нуждаются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вирусолог Виталий Зверев: коронавирус теперь с нами навсегда
Под Саратовом из-за столкновения большегрузов закрыли трассу
Священник о Пасхе в изоляции: сделайте как Рождество
С острова под Саратовом эвакуированы два рыбака
В Саратовской области закрыта федеральная трасса: снег и метель перекрыли проезд всем видам транспорта
Под Калининском легковушки кувыркнулись в кювет для избежания столкновения с грузовиком
В Саратовской области непогода продлится до завтрашнего утра
Отец Иоанн Тераудс о крещении во время коронавируса: выбор однозначно за родителями
Саратовские росгвардейцы поздравили с 96-летием «Браденбургскую мадонну»
Фельдшер скорой помощи из Новосибирска рассказал о заражении коронавирусом
Ведущий «Модного приговора» рассказал о госпитализации в Коммунарку
В Саратове на Рахова из-за сильного ветра рухнуло дерево
Стало известно о состоянии здоровья Татьяны Булановой после госпитализации