С острова под Саратовом эвакуированы два рыбака

12 Апр 2020 2020-04-12T17:47:00+03:00

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Сегодня, 12 апреля, спасатели выезжали к острову у деревни Трещиха для эвакуации людей.

Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, помощь потребовалась двум рыбакам.

Фото Облспаса

Они выехали на резиновой лодке, пока позволяла погода, но поняли что в такую погоду домой не вернутся, замерзли и обратились за помощью.

Мужчин доставили на берег, отогрели. В помощи врачей они не нуждаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU