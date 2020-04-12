С острова под Саратовом эвакуированы два рыбака
Сегодня, 12 апреля, спасатели выезжали к острову у деревни Трещиха для эвакуации людей.
Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, помощь потребовалась двум рыбакам.
Фото Облспаса
Они выехали на резиновой лодке, пока позволяла погода, но поняли что в такую погоду домой не вернутся, замерзли и обратились за помощью.
Мужчин доставили на берег, отогрели. В помощи врачей они не нуждаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU