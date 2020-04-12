В Саратовской области закрыта федеральная трасса: снег и метель перекрыли проезд всем видам транспорта
Сегодня, 12 апреля, с 16:30 из-за непогоды закрыто движение с 312 по 380 км федеральной трассы Р-22 «Каспий» автодороги М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань. Сейчас безопасность движения там обеспечивают сотрудники Госавтоинспекции
Ограничения коснутся трех районов области — Саратовского, Татищевского, Красноармейского и ориентировочно продлятся до полуночи.
Водителей призывают не выезжать из населенных пунктов.
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ИСТОЧНИК KP.RU