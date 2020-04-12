Под Калининском легковушки кувыркнулись в кювет для избежания столкновения с грузовиком

12 Апр 2020 2020-04-12T17:12:01+03:00

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Сегодня, 12 апреля, на трассе между Калининском и Лысыми горами водитель грузовика потерял управление и влетел в дорожное ограждение.

Как сообщает портал «ЧП Саратов», по словам очевидцев несколько легковушек оказались в кювете, уходя от столкновения с большегрузом.

В результате аварии никто не пострадал, обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU