Под Калининском легковушки кувыркнулись в кювет для избежания столкновения с грузовиком
Водитель большегруза потерял управление
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Сегодня, 12 апреля, на трассе между Калининском и Лысыми горами водитель грузовика потерял управление и влетел в дорожное ограждение.
Как сообщает портал «ЧП Саратов», по словам очевидцев несколько легковушек оказались в кювете, уходя от столкновения с большегрузом.
В результате аварии никто не пострадал, обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU