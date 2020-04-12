В Саратовской области непогода продлится до завтрашнего утра

12 Апр 2020 2020-04-12T16:57:15+03:00

На дорогах будет скользко

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Начавшаяся сегодня, 12 апреля, непогода, будет и завтра.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, ночью порывы северо-западного ветра достигнут 17-22 м/с, в это время и утром на дорогах будет скользко, местами снежные заносы.

В областном центре порывы северо-западного ветра достигнут 15-20 м/с, будет метель.

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ИСТОЧНИК KP.RU