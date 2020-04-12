В Саратовской области непогода продлится до завтрашнего утра
На дорогах будет скользко
Изменить размер текста:
Начавшаяся сегодня, 12 апреля, непогода, будет и завтра.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, ночью порывы северо-западного ветра достигнут 17-22 м/с, в это время и утром на дорогах будет скользко, местами снежные заносы.
В областном центре порывы северо-западного ветра достигнут 15-20 м/с, будет метель.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU