Отец Иоанн Тераудс о крещении во время коронавируса: выбор однозначно за родителями

12 Апр 2020 2020-04-12T16:28:45+03:00

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Настоятель храма иконы Божией Матери «Знамение» отец Иоанн Тераудс рассказал «КП» о крещении детей во время коронавируса.

- Крещение является очень важным и, более того, необходимым Таинством, которое вводит в Церковь. Согласно молитвам Таинства, Крещение усыновляет человека Богу и потенциально делает его наследником Царствия Божия и вечной жизни. В России укоренилась практика крестить детей раннем возрасте, однако это не является требованием Церковного учения. Древняя Церковь требовала от своих новых членов (взрослых людей) прохождения длительного периода оглашения и полноценной интеграции в церковную общину. Многие святые Православной Церкви принимали Крещение в достаточно зрелом возрасте из-за местных традиций или желания более осознанного подхода к своей религиозной жизни, — уточнил он.

Священник отметил, что выбор: крестить ребенка или нет, будет однозначно за родителями. По решению Священного Синода Русской Православной Церкви в период эпидемии благословляется совершать только индивидуальное Крещение с обязательной дезинфекцией купели и сменой освященной воды.

Можно отложить таинство, чтобы потом все могли принять участие в этом торжестве, но и отказывать вам в этом сейчас никто не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU