Фельдшер скорой помощи из Новосибирска рассказал о заражении коронавирусом

12 Апр 2020 2020-04-12T15:43:13+03:00

В этой капсуле зараженного мужчину должны были госпитализировать в больницу Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В Новосибирске фельдшер скорой помощи заразился коронавирусом.

После контакта с зараженной пациенткой его отправили на карантин, а после подтверждения болезни тестом, положили в инфекционную больницу.

Медицинский работник в эксклюзивном интервью «КП-Новосибирск» рассказал, что до карантина он трудился в одной из инфекционных бригад, состоящих из фельдшера и водителя. Они ездили к прибывшим из других стран граждан и тем, кто с ними контактировал. Из защиты — только хирургический халат, очки, перчатки, антисептик, маска. Последняя действовала так, что не пропускала бактерии того, кто ее надел, наружу. Но сам человек от пациента защищен не был.

Мужчина возмущался, чтобы ему дали хотя бы респиратор. Но руководство сказало ему якобы о невозможности приобретения такого средства защиты.

Так выглядит палата, в которой лежит врачФото: Предоставлено героем публикации

Он отвез в больницу 20 человек с симптомами новой инфекции. У одной пациентки, которая приехала из Таиланда и по возрасту входила в группу риска, диагноз подтвердился.

Тогда фельдшеру позвонила заведующая, рассказала, что он является контактным лицом и нужно отправится на карантин. Мужчине выписали больничный и он со своей девушкой остался на карантине. У него взяли мазки. Сначала один, а через неделю контрольный. В последний день изоляции, 10 апреля, выяснилось, что вторые пробы положительные. Медработника увезли в больницу. Правда, на момент его доставки специальная капсула для инфицированных была сломана, поэтому его коллегу одели во все что можно — бахилы, нарукавники.

- А мы были в масках и перчатках. Машину после нас обрабатывали, — уточнил мужчина.

Санузел в палате для зараженных коронавирусомФото: Предоставлено героем публикации

Он переживает о том, где брать деньги на жизнь, ведь он со своей возлюбленной в больнице, а у пары есть кредиты и прочее.

- Медсестры в противочумных костюмах, в полном экипе, тут все в порядке. У нас здесь — прихожая, тамбур, дверь и потом — бокс. Да, места не много — 5-7 квадратов. Есть душ, туалет, раковина, тумбочка, кровати. Можно переждать в принципе, — рассказал фельдшер.

Медработник отметил, что после контакта с зараженной пациенткой он еще работал, потому что никто не знал о диагнозе.

Он контактировал только со своей половинкой, продукты им приносила его мама. Но она только звонила в дверь и клала пакет с провиантом, встреч не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU