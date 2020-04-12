Ведущий «Модного приговора» рассказал о госпитализации в Коммунарку

12 Апр 2020 2020-04-12T15:03:15+03:00

Ведущий «Модного приговора», историк моды Александр Васильев рассказал, как он оказался на лечении в Коммунарке. Фото: Первый канал

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Ведущий «Модного приговора» рассказал kp.ru о своем пребывании в Коммунарке.

- Температура в норме, прохожу лечение, — уточнил Александр Васильев.

На своей странице в соцсетях 61-летний историк моды описал подробности попадания в больницу.

- Пятого апреля я стал кашлять и постепенно поднималась невысокая температура: 37, 5 – 38. Усиленно лечился бабушкиными методами — чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня. Увы, не помогло. Моим спасителем стала Арина Шарапова. Узнав о моих симптомах сухого кашля, позвонила Елене Малышевой, которая и вызвала Скорую помощь, — уточнил он.

Врачи измерили у Александра Васильева температуру и давление, взяли тест на коронавирус. Пока результатов нет.

- Не смотря на просьбы, меня не госпитализировать, по принципу: дома стены лечат, увезли в «Коммунарку». Это огромная, светлая и очень чистая больница, прекрасно оборудованная. В приемном покое, как я ни маскировался, меня узнали, тут же взяли анализы и, отсканировав мои легкие, обнаружили двухстороннее воспаление легких. Спасибо Елене Малышевой, я в чистой и светлой палате, с хорошим «самолетным» пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день, — отметил телеведущий.

Он сообщил, что температура в норме и домой его обещают отпустить через 5-7 дней. Врачи сказали, что у Александра Васильева крепкий организм, анализ на сахар показал 6. насыщение кислородом 98% из возможных 100.

Александр Васильев общается с друзьями и коллегами по телефону, работает на компьютере, надеется на скорую выписку домой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сейчас историк моды общается с друзьями и коллегами по телефону, работает на компьютере, и надеется на скорую выписку домой.

ИСТОЧНИК KP.RU