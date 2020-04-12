2020-04-12T14:45:05+03:00
Происшествия

В Саратове на Рахова из-за сильного ветра рухнуло дерево

Инцидент произошел в центре города
Дарья Вострикова
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Сегодня, 12 апреля, из-за непогоды на пересечении улиц Рахова и Новоузенской в Саратове рухнуло дерево.

Об этом сообщил в соцсетях Андрей Алексеев, а в доказательство своих слов опубликовал видео с места событий.

На кадрах отчетливо видно, как ствол и крона тополя лежат у дороги в центре города.

В центре Саратова рухнуло дерево.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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