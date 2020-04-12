В Саратове на Рахова из-за сильного ветра рухнуло дерево
Инцидент произошел в центре города
Изменить размер текста:
Сегодня, 12 апреля, из-за непогоды на пересечении улиц Рахова и Новоузенской в Саратове рухнуло дерево.
Об этом сообщил в соцсетях Андрей Алексеев, а в доказательство своих слов опубликовал видео с места событий.
На кадрах отчетливо видно, как ствол и крона тополя лежат у дороги в центре города.
В центре Саратова рухнуло дерево.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU