В Саратове на Рахова из-за сильного ветра рухнуло дерево

12 Апр 2020 2020-04-12T14:45:05+03:00

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Сегодня, 12 апреля, из-за непогоды на пересечении улиц Рахова и Новоузенской в Саратове рухнуло дерево.

Об этом сообщил в соцсетях Андрей Алексеев, а в доказательство своих слов опубликовал видео с места событий.

На кадрах отчетливо видно, как ствол и крона тополя лежат у дороги в центре города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/772618" frameborder="0"></iframe> В центре Саратова рухнуло дерево.

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ИСТОЧНИК KP.RU