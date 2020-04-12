Стало известно о состоянии здоровья Татьяны Булановой после госпитализации

12 Апр 2020 2020-04-12T14:18:09+03:00

Вчера певица попала в больницу с подозрением на инсульт

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Вчера, 11 апреля, Татьяну Буланову госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт.

Директор певицы Константин Сергеев рассказал kp.ru о состоянии ее здоровья.

- Мы с ней сегодня на связи с 6:30 утра, общаемся – переписываемся. С ней все хорошо. Никаких поводов для беспокойства нет. Она под наблюдением врачей одной из лучших профильных клиник, — уточнил он.

Татьяна Буланова лежит в национальном медицинском исследовательском центре имени В.А.Алмазова. специализирующимся на оказании кардиологической и кардиохирургической помощи с подозрением на инсульт.

Необходимую помощь оказали вовремя, поэтому она чувствует себя хорошо, серьезных последствий нет, но нужно побыть под наблюдением врачей.

Отметим, что певица всегда следила за здоровьем: никаких вредных привычек и лишнего веса, правильное питание.

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ИСТОЧНИК KP.RU