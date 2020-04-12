Стало известно о состоянии здоровья Татьяны Булановой после госпитализации
Вчера, 11 апреля, Татьяну Буланову госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт.
Директор певицы Константин Сергеев рассказал kp.ru о состоянии ее здоровья.
- Мы с ней сегодня на связи с 6:30 утра, общаемся – переписываемся. С ней все хорошо. Никаких поводов для беспокойства нет. Она под наблюдением врачей одной из лучших профильных клиник, — уточнил он.
Татьяна Буланова лежит в национальном медицинском исследовательском центре имени В.А.Алмазова. специализирующимся на оказании кардиологической и кардиохирургической помощи с подозрением на инсульт.
Необходимую помощь оказали вовремя, поэтому она чувствует себя хорошо, серьезных последствий нет, но нужно побыть под наблюдением врачей.
Отметим, что певица всегда следила за здоровьем: никаких вредных привычек и лишнего веса, правильное питание.
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ИСТОЧНИК KP.RU