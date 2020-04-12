Фуры на саратовских трассах из-за непогоды попали в снежный плен
Сегодня, 12 апреля, непогода добавила проблем водителям на трассах региона.
Как сообщают очевидцы в соцстеях, на трассе, ведущей из Калининска в Саратов, фуры стоят из-за сильных переметов.
К тому же на этой трассе столкнулись два большегруза и образовалась пробка, о чем сообщают очевидцы в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».
- Муж два часа ехал на зимней резине от Лысых гор до Саратова.Трасса плохая. Практически все едут на летней, — написала Валентина Репина.
- Сегодня кое-как со стороны Ровного доехали до Энгельса, на трассе давненько с таким не сталкивался, будьте осторожней! — сказал Максим Шульган.
Заносы также образовались на трассе Саратов — Тамбов в Аткарском районе. В паблике появилось видео от Ильдара Кудашева, на котором отчетливо видно, как несколько мужчин выкапывают Chevrolet. Напомним, в этом же районе сегодня двум гражданам требовалась помощь спасателей.
Местные жители в комментариях сошлись во мнении, что сегодня лучше никуда не выходить, а попасть в такую ситуацию — это ужасно.
Трасса в Аткарском районе.
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ИСТОЧНИК KP.RU