В Саратове задержали молодых наркоперевозчиков
В Саратове у дома №2 на 2-м Детском проезде задержали троих молодых людей, которые перевозили наркотики.
По данным портала «ЧП Саратов», сотрудники ДПС обратили внимание на их подозрительное поведение и остановили машину, на которой ехали парни.
Выяснилось, что при себе у них было около 100 граммов запрещенных веществ.
Один из задержанных пояснил, что дурь предназначалась для продажи.
На месте работала следственно-оперативная группа.
Обстоятельства выясняются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU