В Саратове задержали молодых наркоперевозчиков

12 Апр 2020 2020-04-12T13:49:18+03:00

При себе у них было около 100 грамм запрещенных веществ

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В Саратове у дома №2 на 2-м Детском проезде задержали троих молодых людей, которые перевозили наркотики.

По данным портала «ЧП Саратов», сотрудники ДПС обратили внимание на их подозрительное поведение и остановили машину, на которой ехали парни.

Выяснилось, что при себе у них было около 100 граммов запрещенных веществ.

Один из задержанных пояснил, что дурь предназначалась для продажи.

На месте работала следственно-оперативная группа.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU