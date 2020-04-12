В Балакове росгвардейцы задержали разыскиваемого преступника
Вчера днем, 11 апреля, сотрудники Росгвардии задержали у дома №26 на Степной улице 56-летнего самарца, который с другом пытался украсть товары из супермаркета и скрыться с места происшествия.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, прибывший наряд росгвардейцев задержал злоумышленников.
Выяснилось, что один из них находился в федеральном розыске. Его искали правоохранители органы Самары по подозрению в совершении кражи.
Мужчину передали полицейским.
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ИСТОЧНИК KP.RU