В Балакове росгвардейцы задержали разыскиваемого преступника

12 Апр 2020 2020-04-12T13:45:47+03:00

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Вчера днем, 11 апреля, сотрудники Росгвардии задержали у дома №26 на Степной улице 56-летнего самарца, который с другом пытался украсть товары из супермаркета и скрыться с места происшествия.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, прибывший наряд росгвардейцев задержал злоумышленников.

Выяснилось, что один из них находился в федеральном розыске. Его искали правоохранители органы Самары по подозрению в совершении кражи.

Мужчину передали полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU