В центре Саратова дерево от ветра рухнуло на линию электропередач
Сегодня, 12 апреля, из-за непогоды на Советской улице в Саратове рухнуло дерево и задело провода.
Об этом сообщил местный житель Максим Котоглюк в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» и опубликовал фото с места событий.
В паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» в 13:20 сообщили о том, что троллейбусы маршрутов №2 и 2а на Вольской улице как раз встали из-за обрыва контактной сети, линии электропередач.
Транспорт не едет в сторону улицы Лермонтова.
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ИСТОЧНИК KP.RU