В центре Саратова дерево от ветра рухнуло на линию электропередач

12 Апр 2020 2020-04-12T14:00:08+03:00

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Сегодня, 12 апреля, из-за непогоды на Советской улице в Саратове рухнуло дерево и задело провода.

Об этом сообщил местный житель Максим Котоглюк в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» и опубликовал фото с места событий.

В паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» в 13:20 сообщили о том, что троллейбусы маршрутов №2 и 2а на Вольской улице как раз встали из-за обрыва контактной сети, линии электропередач.

Транспорт не едет в сторону улицы Лермонтова.

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ИСТОЧНИК KP.RU