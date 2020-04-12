В Саратове билборд готов упасть на людей

12 Апр 2020 2020-04-12T13:21:45+03:00

Конструкция уже завалилась назад [видео]

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Сегодня, 12 апреля, обещанная синоптиками непогода разыгралась не на шутку. С самого утра спутниками саратовцев стали снег и сильный ветер.

Один из местных жителей рассказал в соцсетях о билборде напротив гостиницы «Олимпия» в Октябрьском районе города.

В доказательство своих слов он опубликовал видео, на котором отчетливо видно, как конструкция завалилась назад и качается в разные стороны.

Местный житель Сергей выразил опасение, что рекламный щит может упасть на кого-нибудь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/772609" frameborder="0"></iframe> Из-за непогоды билборд в Саратове начал раскачиваться в разные стороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU