В Саратове билборд готов упасть на людей
Сегодня, 12 апреля, обещанная синоптиками непогода разыгралась не на шутку. С самого утра спутниками саратовцев стали снег и сильный ветер.
Один из местных жителей рассказал в соцсетях о билборде напротив гостиницы «Олимпия» в Октябрьском районе города.
В доказательство своих слов он опубликовал видео, на котором отчетливо видно, как конструкция завалилась назад и качается в разные стороны.
Местный житель Сергей выразил опасение, что рекламный щит может упасть на кого-нибудь.
Из-за непогоды билборд в Саратове начал раскачиваться в разные стороны.
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ИСТОЧНИК KP.RU