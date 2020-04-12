2020-04-12T13:21:45+03:00
Происшествия

В Саратове билборд готов упасть на людей

Конструкция уже завалилась назад [видео]
Дарья Вострикова
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Сегодня, 12 апреля, обещанная синоптиками непогода разыгралась не на шутку. С самого утра спутниками саратовцев стали снег и сильный ветер.

Один из местных жителей рассказал в соцсетях о билборде напротив гостиницы «Олимпия» в Октябрьском районе города.

В доказательство своих слов он опубликовал видео, на котором отчетливо видно, как конструкция завалилась назад и качается в разные стороны.

Местный житель Сергей выразил опасение, что рекламный щит может упасть на кого-нибудь.

Из-за непогоды билборд в Саратове начал раскачиваться в разные стороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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