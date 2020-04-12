Под Саратовом спасатели вытащили женщину с ребенком из снежных заносов
Их забрали у села Большая Осиновка
Фото Облспаса
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Сегодня, 12 апреля, спасатели эвакуировали из снежных заносов двух человек.
Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, помощь потребовалась 28-летней женщине и ее пятилетней дочке.
Фото Облспаса
Граждане попали в плен на трассе, ведущей из Саратова в Тамбов, у села Большая Осиновка.
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ИСТОЧНИК KP.RU