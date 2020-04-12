Под Саратовом спасатели вытащили женщину с ребенком из снежных заносов

12 Апр 2020 2020-04-12T13:06:02+03:00

Их забрали у села Большая Осиновка

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Сегодня, 12 апреля, спасатели эвакуировали из снежных заносов двух человек.

Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, помощь потребовалась 28-летней женщине и ее пятилетней дочке.

Фото Облспаса

Граждане попали в плен на трассе, ведущей из Саратова в Тамбов, у села Большая Осиновка.

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ИСТОЧНИК KP.RU