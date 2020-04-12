Самоизоляция в Саратове: в Вербное воскресенье храмы посетили несколько десятков человек
Сегодня, 12 апреля, православные верующие празднуют Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье.
Службы в церквях прошли, как положено, их посетили несколько десятков человек, несмотря на ненастную погоду.
Несколько дней назад Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин призвал граждан надевать маску для посещения богослужений и дистанцироваться от других прихожан. Также он попросил саратовцев не посещать кладбища в пасхальные дни.
Как сообщила корреспонденту «КП-Саратов» одна из прихожанок храма, который расположен в Саратовской семинарии, утром воскресенья его посетили три десятка человек, каждый из которых надел маску.
Стулья в церкви были расставлены по нормам социальной дистанции — на расстоянии полутора метров. На входе дежурили сотрудники полиции в средствах индивидуальной защиты, мужчина и женщина. Всем горожанам предлагалось обработать руки антисептиком.
Службу в Спасо-Преображенском мужском монастыре посетили приблизительно 80 человек, как сообщает одна из местных жительниц.
- Все были в масках, батюшки в перчатках, использовали одноразовые приборы при причастии. У входа стояли два сотрудника полиции. Чтобы была дезинфекция я не видела, но может пропустила это, потому что опоздала, — уточнила Вера Веденская.
В пабликах соцсети «ВКонтакте» появились фото и видео из других храмов города.
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На снимках видно, что людей не особо много, но все равно, они не смогли удержаться от посещения церкви. Далеко не все прихожане надевают маску и стоят на расстоянии полутора метров друг от друга, как например, в одном из энгельсских храмов.
Напомним, ранее Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обращался к верующим с призывом воздержаться от посещения храмов на фоне распространения коронавируса.
Служба в одном из энгельсских храмов.
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ИСТОЧНИК KP.RU