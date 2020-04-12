Самоизоляция в Саратове: в Вербное воскресенье храмы посетили несколько десятков человек

12 Апр 2020 2020-04-12T12:45:24+03:00

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Сегодня, 12 апреля, православные верующие празднуют Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье.

Службы в церквях прошли, как положено, их посетили несколько десятков человек, несмотря на ненастную погоду.

Несколько дней назад Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин призвал граждан надевать маску для посещения богослужений и дистанцироваться от других прихожан. Также он попросил саратовцев не посещать кладбища в пасхальные дни.

Как сообщила корреспонденту «КП-Саратов» одна из прихожанок храма, который расположен в Саратовской семинарии, утром воскресенья его посетили три десятка человек, каждый из которых надел маску.

Стулья в церкви были расставлены по нормам социальной дистанции — на расстоянии полутора метров. На входе дежурили сотрудники полиции в средствах индивидуальной защиты, мужчина и женщина. Всем горожанам предлагалось обработать руки антисептиком.

Службу в Спасо-Преображенском мужском монастыре посетили приблизительно 80 человек, как сообщает одна из местных жительниц.

- Все были в масках, батюшки в перчатках, использовали одноразовые приборы при причастии. У входа стояли два сотрудника полиции. Чтобы была дезинфекция я не видела, но может пропустила это, потому что опоздала, — уточнила Вера Веденская.

В пабликах соцсети «ВКонтакте» появились фото и видео из других храмов города.

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На снимках видно, что людей не особо много, но все равно, они не смогли удержаться от посещения церкви. Далеко не все прихожане надевают маску и стоят на расстоянии полутора метров друг от друга, как например, в одном из энгельсских храмов.

Напомним, ранее Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обращался к верующим с призывом воздержаться от посещения храмов на фоне распространения коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/772603" frameborder="0"></iframe> Служба в одном из энгельсских храмов.

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ИСТОЧНИК KP.RU