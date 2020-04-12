2020-04-12T12:06:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратовской области: более 2 тыс.граждан хотят встать на учет по безработице

Жители региона подают заявления по интернету
Дарья Вострикова
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За прошедшую неделю более 7 тыс. жителей Саратовской области задали свой вопрос областной службе занятости о назначении пособий по безработице, дистанционной постановки на учёт в центрах занятости и соблюдения трудового законодательства, в условиях особого режима по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По информации канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», на сайт службы поступило более 2 тыс. заявлений от граждан о постановке на регистрационный учет и признании их безработными.

Центры занятости ведут работу по трудоустройству граждан, за прошедшую неделю на новые места определены 344 человека, в основном в сфере сельского хозяйства.

Всего на учете стоят 10 605 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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