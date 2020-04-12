В Заводском районе Саратова из-за непогоды дерево рухнуло на машины

12 Апр 2020 2020-04-12T11:56:45+03:00

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Сегодня, 12 апреля, как и обещали синоптики, в Саратов пришла непогода — метель и холод. Индекс самоизоляции в городе на утренние часы показал одну из высших отметок.

В соцсетях местный житель Алексей опубликован снимок дерева, которое из-за сложившихся условий рухнуло на машины.

На снимках видно, как ствол длиной в несколько транспортных средств приземлился у легковушек на Омской улице, 1а в Заводском районе города.

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ИСТОЧНИК KP.RU