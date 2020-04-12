2020-04-12T12:00:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 12 апреля 2020 года: Произошло снижение количества зараженных

Произошло задвоение данных, в регионе подтверждено 42 случая
Дарья Вострикова
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В Саратовской области на 12 апреля подтверждены 42 случая заражения коронавирусом.

Как сообщил канал «СтопКоронавирус_Саратовская область», произошла ошибка в количестве диагнозов из-за задвоения учетных данных.

Поэтому количество заболевших за 11 апреля снижено на два человека, выявленных случаев не девять, как сообщалось вчера, а семь. Уменьшены показатели по областному центру.

Следовательно, снизилось общее число зафиксированных диагнозов COVID-19 по региону, их не 44, а 42.

География распространения коронавируса в Саратовской области:

Саратов — 23,

Ершовский — 6,

Аткарский — 3,

Татищевский — 2,

Ртищевский — 2,

Энгельс — 2,

Новобурасский — 1,

Саратовский район — 1,

Балтайский — 1,

Озинский — 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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