Коронавирус в Саратове, последние новости на 12 апреля 2020 года: Произошло снижение количества зараженных
В Саратовской области на 12 апреля подтверждены 42 случая заражения коронавирусом.
Как сообщил канал «СтопКоронавирус_Саратовская область», произошла ошибка в количестве диагнозов из-за задвоения учетных данных.
Поэтому количество заболевших за 11 апреля снижено на два человека, выявленных случаев не девять, как сообщалось вчера, а семь. Уменьшены показатели по областному центру.
Следовательно, снизилось общее число зафиксированных диагнозов COVID-19 по региону, их не 44, а 42.
География распространения коронавируса в Саратовской области:
Саратов — 23,
Ершовский — 6,
Аткарский — 3,
Татищевский — 2,
Ртищевский — 2,
Энгельс — 2,
Новобурасский — 1,
Саратовский район — 1,
Балтайский — 1,
Озинский — 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU