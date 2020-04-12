Индекс уровня самоизоляции в Саратове на 12 апреля вырос до 4,6 балла

12 Апр 2020 2020-04-12T12:33:52+03:00

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Сегодня, 12 апреля, индекс уровня самоизоляции в Саратове на 9:00 — 4,6 балла. Цифра выросла по сравнению с предыдущими днями. Вполне возможно, что на это оказывает влияние погода. В метель и холод никому не хочется не выходить из дома.

Этот показатель составляет Яндекс исходя из активности горожан в обычный день до эпидемии и сейчас. Чем выше цифра, тем более сознательны граждане и сидят дома, а также наоборот.

В рейтинге городов с населением более 500 тыс. человек город наравне с Ульяновском, Астраханью, Краснодаром. Лидерами списка являются Лидируют Ярославль, Рязань, Киров — с баллами 4,7.

В миллионниках самые сознательные жители Воронежа, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону (4,6). В столице индекс составляет 4,2, в Санкт-Петербурге — 4,5.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/772590" frameborder="0"></iframe> Непогода на выходных.

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ИСТОЧНИК KP.RU