Общественная палата Саратовской области учредила сбор средств на строительство инфекционного центра
Сегодня, 12 апреля, в канале «СтопКоронавирус_Саратовская область» опубликовано обращение председателя Общественной палаты Саратовской области Бориса Шинчука о сборе средств на строительство инфекционного центра.
Он отметил, что ситуация с распространением пандемии коронавируса требует от нас самоизоляции и социального дистанцирования. Заставляя граждан на время разделиться ради безопасности и здоровья, она объединяет всех в стремлении победить.
- Мы вместе можем помочь тем, кто нуждается или будет нуждаться в помощи медиков, в высокотехнологичной поддержке жизни, в круглосуточном наблюдении. Для этого медиками и органами власти сегодня делается максимум возможного. Развертываются койко-места, перепрофилируются медучреждения, мобилизуются лучшие и опытные профессионалы. Однако существующей базы недостаточно… — подчеркнул Борис Шинчук.
Он рассказал, что члены Общественной палаты учредили специальный фонд по сбору средств и предложил жителям региона перечислять посильные благотворительные взносы.
Реквизиты и полный текст — здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU