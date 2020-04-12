Оперштаб Москвы подтвердил семь новых заражений коронавирусом в Саратове и области

12 Апр 2020 2020-04-12T10:39:01+03:00

За сутки в России подтверждено 2186 новых случаев коронавируса

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За сутки в Саратовской области зарегистрировано еще семь случаев заражения коронавирусом, как сообщает оперативный штаб Москвы.

В России за этот же период времени подтверждено 2186 новых случаев коронавируса в 52 регионах, зафиксировано 24 летальных исхода. Полностью выздоровели 246 человек.

Всего на сегодня в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.

Напомним, вчера, 11 апреля, в оперативном штабе региона сообщили о девяти новых диагнозах, общее число зараженных составляет 44 человека, двое из которых скончались от хронических заболеваний, четверых выписали.

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ИСТОЧНИК KP.RU