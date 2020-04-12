Панков: Гордимся, что для Юрия Гагарина дорога в космос началась на саратовской земле

12 Апр 2020 2020-04-12T09:48:15+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» поздравил жителей нашей области с Днем космонавтики.

- Дорогие земляки, от всей души поздравляю с праздником, который для нашей области особенно важен – с Днем космонавтики!

Мы гордимся, что для первого космонавта Юрия Гагарина дорога в космическое пространство началась на саратовской земле. В этом году исполнится 65 лет с тех пор, как он совершил свой первый самостоятельный полет на самолете Як-18 и с отличием окончил учебу в Саратовском аэроклубе. Именно в наших заволжских степях он приземлился после своего космического полета, и первыми, кто его встретил и пожал ему руку, были наши земляки.

Очень важно, чтобы все помнили и гордились им, как жители нашей области. Инициативы спикера Госдумы Вячеслава Володина по созданию Парка покорителей космоса и развитию аэроклуба, где учился летать Гагарин, имеют огромное значение для сохранения памяти об уникальных исторических событиях.

От всей души желаю счастья, здоровья и достижения всех поставленных целей, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU