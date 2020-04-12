2020-04-12T09:45:19+03:00
Общество

Сегодня Алексей Антонов отмечает день рождения

Президенту региональной ТПП исполнился 51 год
Дарья Вострикова
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Сегодня, 12 апреля, день рождения отмечает президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области Алексей Антонов.

Он родился в 1969 в Энгельсе, в 1986 окончил местную школу №18. Учился на автомеханическом факультете Политехнического института, с 1991 ремонтировал автомобили в Саратовском пассажирском автотранспортном предприятии №7.

С 1992 начал работать в качестве эксперта в Торгово-промышленной палате области, на тот момент Нижневолжской ТПП. С 1994 по 2004 — заместитель директора по экспертизе и оценке в «Соэкс-Волга Саратов» АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ.

С 22 апреля 2016 его назначили исполняющим обязанности президента ТПП региона, с 28 июня 2016 стал президентом ТПП Саратовской области.

В сентябре 2017 года Алексея Антонова избрали депутатом в Саратовскую областную думу шестого созыва. С ноября 2017 по 26 декабря 2019 года трудился председателем комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Саратовской областной думы.

В декабре 2019 года стал первым зампредом Саратовской областной думы.

За вклад в развитие экспертной деятельности награжден дипломом ТПП РФ (в 2008 году) и знаком отличия ТПП РФ 2-й степени (в 2014 году).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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