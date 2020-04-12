В Саратове за сутки продезинфицировано 560 домов

12 Апр 2020 2020-04-12T09:17:55+03:00

Всего по области обработано около 3 тыс.зданий

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В Саратовской области управляющие компании в целях защиты от коронавируса дезинфицируют подъезды, холлы, коридоры, лестничные площадки и пролеты домов.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГЖИ региона, обрабатываются ручки, выключатели, поручни и перила, подоконники и другие контактные поверхности.

Всего в Саратове за сутки обработано 560 домов, в Вольском районе – 480 многоквартирных домов, в Балаковском – 756 домов, Балашовском – 379, Ртищевском – 221, Петровском – 81, Пугачевском – 21, Марксовском – 20, Озинском – 62, Ершовском - 7, Александрово-Гайском – 40, Новоузенском – 28 многоквартирных домов.

В общей сумме дезинфекция охватило около 3 тыс. адресов.

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ИСТОЧНИК KP.RU