2020-04-12T09:08:52+03:00
Общество

Саратовцы делятся фотографиями снега в День космонавтики

До этого несколько недель была теплая погода
Дарья Вострикова
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Сегодня, 12 апреля, в День космонавтики, как и обещали синоптики, в Саратове сильный ветер и снег — погода не уступает зимней.

Самое время снова доставать с антресолей шарфы, пуховики и шапки, которые не требовались уже несколько недель.

В соцсети «ВКонтакте» горожане стали делиться снимками нетипичной погоды.

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Выяснилось, что белое покрывало также укрыло дороги в других городах области —Энгельсе, Аткарске, Пензе.

В комментариях под записью местные жители сыронизировали, что сейчас точно никому не захочется нарушать самоизоляцию.

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- Неожиданно горжусь, что не поменял резину, — написал Konstantin Plahov.

- Погода супер! Сбылось моё детское желание — на мой день рождения пошёл таки снег! — выразила радость пользовательница под ником «Лекси Королева».

Примечательно, что в комментариях никто не стал жаловаться на такую погоду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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