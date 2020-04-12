Саратовцы делятся фотографиями снега в День космонавтики
Сегодня, 12 апреля, в День космонавтики, как и обещали синоптики, в Саратове сильный ветер и снег — погода не уступает зимней.
Самое время снова доставать с антресолей шарфы, пуховики и шапки, которые не требовались уже несколько недель.
В соцсети «ВКонтакте» горожане стали делиться снимками нетипичной погоды.
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Выяснилось, что белое покрывало также укрыло дороги в других городах области —Энгельсе, Аткарске, Пензе.
В комментариях под записью местные жители сыронизировали, что сейчас точно никому не захочется нарушать самоизоляцию.
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- Неожиданно горжусь, что не поменял резину, — написал Konstantin Plahov.
- Погода супер! Сбылось моё детское желание — на мой день рождения пошёл таки снег! — выразила радость пользовательница под ником «Лекси Королева».
Примечательно, что в комментариях никто не стал жаловаться на такую погоду.
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ИСТОЧНИК KP.RU