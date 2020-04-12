В массовом ДТП с участием скорой помощи на мосту Саратов — Энгельс пострадал ребенок

12 Апр 2020 2020-04-12T08:59:52+03:00

В больницу также увезли двух мужчин

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Вчера, 11 апреля, в 22:15 на мосту, который соединяет Саратов и Энгельс произошло массовое ДТП с участием машины скорой помощи, Lada Granta и Lada Priora.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, в результате аварии с травмами в больницу доставили четырехлетнюю пассажирку «Гранты» и двух мужчин из салона транспорта экстренной службы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU