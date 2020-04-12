В массовом ДТП с участием скорой помощи на мосту Саратов — Энгельс пострадал ребенок
Вчера, 11 апреля, в 22:15 на мосту, который соединяет Саратов и Энгельс произошло массовое ДТП с участием машины скорой помощи, Lada Granta и Lada Priora.
Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, в результате аварии с травмами в больницу доставили четырехлетнюю пассажирку «Гранты» и двух мужчин из салона транспорта экстренной службы.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU