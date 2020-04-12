Госавтоинспекция призвала саратовцев быть осторожнее на дорогах во время снегопада

12 Апр 2020 2020-04-12T08:37:35+03:00

Водителям нужно быть особенно внимательными при появлении пешеходов

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Госавтоинспеция Саратова сегодня, 12 апреля, призвала горожан быть осторожнее на дорогах во время снегопада.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, водителям нужно помнить о соблюдении дистанции и бокового интервала между машинами, быть аккуратнее при маневрах на дороге, не ездить на больших скоростях.

При появлении пешеходов стоит быть особенно внимательными и помнить, что те из-за зонтов или капюшонах могут не увидеть машину, что может привести к ДТП.

Транспорт следует парковать в отведенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Тем, кто сменил резину на летнюю, лучше не садиться за руль, а поехать на такси.

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ИСТОЧНИК KP.RU