Госавтоинспекция призвала саратовцев быть осторожнее на дорогах во время снегопада
Госавтоинспеция Саратова сегодня, 12 апреля, призвала горожан быть осторожнее на дорогах во время снегопада.
Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, водителям нужно помнить о соблюдении дистанции и бокового интервала между машинами, быть аккуратнее при маневрах на дороге, не ездить на больших скоростях.
При появлении пешеходов стоит быть особенно внимательными и помнить, что те из-за зонтов или капюшонах могут не увидеть машину, что может привести к ДТП.
Транспорт следует парковать в отведенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Тем, кто сменил резину на летнюю, лучше не садиться за руль, а поехать на такси.
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ИСТОЧНИК KP.RU