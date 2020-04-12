В селе под Саратовом сгорели два дома

12 Апр 2020 2020-04-12T08:11:05+03:00

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Сегодня, 12 апреля, в паблике «Саратов Онлайн» анонимный очевидец опубликовал фото и видео полыхающих домов в селе Усовка.

- ЧП произошло на улице Набережная. И первый дом еще через проулок, напротив магазина, — уточнила в комментариях под записью пользовательница соцсети «ВКонтакте» Мария Ружицкая.

По информации Алены Лебедевой(Тюриной), в результате возгорания без вещей и жилья осталась семья с маленьким ребенком.

Дарья Горожанина выразила сочувствие гражданам, чьи жилища пострадали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/772571" frameborder="0"></iframe> Пожар в селе Усовка.

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ИСТОЧНИК KP.RU