В селе под Саратовом сгорели два дома
Сегодня, 12 апреля, в паблике «Саратов Онлайн» анонимный очевидец опубликовал фото и видео полыхающих домов в селе Усовка.
- ЧП произошло на улице Набережная. И первый дом еще через проулок, напротив магазина, — уточнила в комментариях под записью пользовательница соцсети «ВКонтакте» Мария Ружицкая.
По информации Алены Лебедевой(Тюриной), в результате возгорания без вещей и жилья осталась семья с маленьким ребенком.
Дарья Горожанина выразила сочувствие гражданам, чьи жилища пострадали.
Пожар в селе Усовка.
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ИСТОЧНИК KP.RU