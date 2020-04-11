В Саратове фура протаранила погрузчик и легковушку
Два человека госпитализированы
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На окраине Саратова днем 11 апреля столкнулись грузовик, погрузчик и легковушка.
По данным «ЧП-Саратов», авария произошла в селе Латухино.
По предварительной версии, водитель фуры Mercedes врезался в Bobcat на участке дороги, где идет ремонт. Кроме этого он также задел иномарку Hyundai Elantra. Погрузчик перевернулся, автомобиль вылетел в кювет.
Госпитализация потребовалась водителям погрузчика и легкового авто.
ИСТОЧНИК KP.RU