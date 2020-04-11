Метель в Саратовской области: ГИБДД просит быть осторожнее на дорогах
В Саратовской области завтра, 12 апреля, ожидается метель, гололедица и понижение температуры до 0 градусов.
В связи с этим ГИБДД выступила с обращением к водителям.
- Госавтоинспекция Саратовской области призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными! Водителям необходимо заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами, исключить резкие маневры и выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Тех, кто уже сменил зимнюю резину на летнюю, просят не садиться за руль.
Пешеходу при переходе дороги нужно убедиться, что его пропускают, и только после этого идти. Особенно трудно водителям заметить пешехода в темноте, если у него на одежде нет световозвращающих элементов.
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ИСТОЧНИК KP.RU