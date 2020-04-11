Метель в Саратовской области: ГИБДД просит быть осторожнее на дорогах

11 Апр 2020 2020-04-11T21:07:23+03:00

Как водителям, так и пешеходам нужно быть внимательнее

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В Саратовской области завтра, 12 апреля, ожидается метель, гололедица и понижение температуры до 0 градусов.

В связи с этим ГИБДД выступила с обращением к водителям.

- Госавтоинспекция Саратовской области призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными! Водителям необходимо заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами, исключить резкие маневры и выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Тех, кто уже сменил зимнюю резину на летнюю, просят не садиться за руль.

Пешеходу при переходе дороги нужно убедиться, что его пропускают, и только после этого идти. Особенно трудно водителям заметить пешехода в темноте, если у него на одежде нет световозвращающих элементов.

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ИСТОЧНИК KP.RU