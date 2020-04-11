2020-04-11T18:56:46+03:00
Общество

Саратовцев предупреждают о штормовом ветре в воскресенье

Завтра также пройдут сильные осадки
Ольга Симонова
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Жителей Саратовской области предупреждают об ухудшении погоды в воскресенье, 12 апреля.

- Днем в северной половине Саратовской области, районах, прилегающих к Волге, и Саратове ожидается северо-западный ветер с порывами до 25–28 м/с, местами метель, гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Этому метеорологическому явлению присвоили оранжевый уровень опасности.

Также завтра ночью и днем по области пройдут сильные осадки: мокрый снег, снег с дождем. В целом по области ветер усилится до 16–21 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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