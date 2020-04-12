В Саратовской области усилится ветер до 28 м/с и пойдет ливень со снегом
В Саратовской области сегодня днем, 12 апреля, ожидается сильный снег с дождем и мокрый снег 15–20 мм.
- Ветер поднимется до 8–13 м/с с порывами до 16–21 м/с, а в северной половине области и районах, прилегающих к Волге, ожидается метель и усиление ветра до 25–28 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Температура днем может опуститься до -1 градуса, но это на севере региона, а в среднем по области — +4…+9 градусов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU