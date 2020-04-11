Режим самоизоляции: какие правила нужно соблюдать

11 Апр 2020 2020-04-11T17:39:39+03:00

Наличие справки с печатью в кармане даст шанс добраться без приключений из дома на работу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Продолжается «нерабочий месяц». До 30 апреля выходить на улицу гулять нельзя в связи с распространением коронавируса, можно только в магазин и на работу, и то — если ваша работа входит в список разрешенных.

Kp.ru поговорила с почетным адвокатом России Леонидом Ольшанским и выяснила, как не влететь на громадный штраф при нарушении правил.

- ВАЖНО! Мы не призываем нарушать режим самоизоляции или грубить полиции, Росгвардии. Этого нельзя делать ни в коем случае. Чтобы остановить вирус, всем нам нужно побыть дома. Выходить на улицу — только в случае крайней необходимости. А с полицейскими говорить подчеркнуто вежливо, — сообщает «Комсомолка».

Для перемещения по городу во время работы нужно сделать справку. Такой документ по форме делает руководитель вашего предприятия. А если вы находитесь на вынужденных выходных, то работодатель должен вам будет отдать зарплату в срок.

Если на работе ваши права нарушают — идите в трудовую инспекцию.

На отпуск эти вынужденные выходные также не повлияют.

Также человек на самоизоляции может отправиться в ближайший магазин, а если каких-то продуктов в соседнем нет, то не возбраняется пойти в торговую точку с большим ассортиментом.

Гулять с ребенком тоже не возбраняется, но не стоит ходить на детские площадки, лучше пройтись вокруг дома.

Юрист Леонид Ольшанский также рассказал, что все услуги по типу пособия по безработице, водительское удостоверение, паспорт, продлеваются на три месяца.

Нужно найти способ им позвонить или электронное письмо послать: «В связи с коронавирусом, прошу считать автоматически продленным такой-то документ. При этом прошу руководствоваться постановлением правительства России.»

«Комсомольская правда» также рассказала, кому положены выплаты. Это граждане старше 65 лет и семьи с малолетними детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU