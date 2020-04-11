Доктор Мясников разбирается, может ли советская вакцинация БЦЖ защищать нас от коронавируса

11 Апр 2020 2020-04-11T16:55:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Врач Александр Мясников разбирается, может ли советская вакцинация БЦЖ защищать нас от коронавируса? Об этом сообщает KP.RU.

- В кои веки нам повезло! Коронавирус нас явно щадит и это видно по цифрам. Не верите в заболеваемость: посмотрите на смертность. Все говорят о «Германском чуде» и молчат про Русское: а ведь в Германии 2,800 умерших на 82 млн населения, при том, что в России — меньше 100 на 145 млн. При том, что тестируем мы в абсолютных цифрах не меньше Германии. И смерти от коронавируса сегодня не скроешь: тут статистика точная, патологоанатомическое тестирование обязательно. Может и правда все дело в вакцинации БЦЖ? Ведь в той же Германии низкие цифры отчасти от большого количества Восточных немцев, в ГДР БЦЖ была также обязательна. Я этого не знаю и никто не знает пока. Нам многое придется узнавать об этой инфекции и самое главное — насколько устойчив иммунитет при этой болезни, — отметил Мясников.

Он напомнил, что COVID-19 чаще всего уносит жизни пожилых людей и хронически больных — сердечными болезнями, диабетом, онкологией.

Также Александр Мясников в своем материале отметил российскую систему здравоохранения.

- Наша громоздкая и, как мне представлялось, устаревшая система здравоохранения с упором не на первичную амбулаторную помощь, а на стационары, на деле может оказаться более приспособлена к экстремальным условиям, — рассуждает врач. Он отметил большее количество коек на душу населения, чем на Западе.

К тому же медик упомянул режим самоизоляции — «Врачи могут лечить, но не остановить распространение болезни. Остановить можем только мы сами». Мясников заявил, что настоящий карантин мало возможен, ведь работают магазины, аптеки, непрерывные производства, куда люди ходят работать.

Однако российский врач отметил и эффективность такого режима.

- Мы так или иначе за какой-то промежуток времени переболеем в массе своей и так приобретем коллективный (стадный) иммунитет, — подчеркнул доктор Мясников.

ИСТОЧНИК KP.RU