Количество заболевших коронавирусом в Саратове на 12 апреля 2020 года: девять новых случаев

12 Апр 2020 2020-04-12T00:00:17+03:00

Количество зараженных коронавирусом в Саратове достигло 44 человек

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Количество зараженных коронавирусом в Саратовской области достигло 44 человек

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, днем 11 апреля стало известно о еще девяти заболевших.

Заразилась жительница села Вязовка Татищевского района, житель Ершовского района и семеро саратовцев. Людей, контактировавших с ними, определили. Медицинских работников среди заболевших COVID-19 нет.

Сейчас в Саратовской области из 44 зараженных четверых выписали, двое скончались от хронических заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU