Пьяный саратовец разгромил стеллаж с алкоголем в магазине

11 Апр 2020 2020-04-11T16:00:43+03:00

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В Саратове пьяный мужчина разгромил стеллаж с алкоголем.

Происшествие случилось в одном из сетевых магазинов в Октябрьском районе и попало на камеры видеонаблюдения.

Мужчина в нетрезвом виде и его приятель зашли в торговый зал. Во время выбора спиртного гражданин оступился и упал на стойку с алкоголем. Его приятель схватился за голову и поспешил удалиться.

Виновник инцидента попытался встать, но не пройдя и 2 метров свалил бутылки с другого стеллажа. Тут уже на подмогу незадачливому горожанину пришел охранник магазина.

Вероятно, саратовскому буяну придется ответить за свое поведение.

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ИСТОЧНИК KP.RU