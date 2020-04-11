Пьяный саратовец разгромил стеллаж с алкоголем в магазине
Пьяный саратовец в магазине разнес стеллажи с алкоголем .,
В Саратове пьяный мужчина разгромил стеллаж с алкоголем.
Происшествие случилось в одном из сетевых магазинов в Октябрьском районе и попало на камеры видеонаблюдения.
Мужчина в нетрезвом виде и его приятель зашли в торговый зал. Во время выбора спиртного гражданин оступился и упал на стойку с алкоголем. Его приятель схватился за голову и поспешил удалиться.
Виновник инцидента попытался встать, но не пройдя и 2 метров свалил бутылки с другого стеллажа. Тут уже на подмогу незадачливому горожанину пришел охранник магазина.
Вероятно, саратовскому буяну придется ответить за свое поведение.
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ИСТОЧНИК KP.RU