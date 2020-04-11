Саратовские пожарные выезжают тушить траву и мусор от 30 до 50 раз в сутки
Саратовские пожарные выезжают на тушение мусора и сухой травы от 30 до 50 раз за сутки.
- Порой боевые расчеты не успевают возвращаться, переезжая с одного вызова на другой. Весной и осенью сухую траву поджигают для так называемых очистки и удобрения. Травяной пал — это настоящее стихийное бедствие, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС.
Сегодня, 11 апреля, кто-то вероятно поджег траву в Увеке. Саратовцы рассказали в соцсети, что огонь двигался к дачам и трубам, но вовремя был остановлен дачниками и пожарными.
Фото из соцсети
В главке саратовцев просят убирать сухую траву и мусор таким образом, чтобы не допустить возгорания. Также не стоит разводить костров рядом со зданиями, а автомобилистам — не кидать окурки из окон.
Огонь с сухой травы может легко перекинуться на жилые дома и леса, причинив большой ущерб.
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ИСТОЧНИК KP.RU