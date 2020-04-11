2020-04-11T14:58:02+03:00
Общество

Саратовские пожарные выезжают тушить траву и мусор от 30 до 50 раз в сутки

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, порой боевые расчеты не успевают возвращаться, переезжая с одного вызова на другой
Ольга Симонова
Поделиться:
Возгорание в Увеке. Фото из соцсетиВозгорание в Увеке. Фото из соцсети
Изменить размер текста:

Саратовские пожарные выезжают на тушение мусора и сухой травы от 30 до 50 раз за сутки.

- Порой боевые расчеты не успевают возвращаться, переезжая с одного вызова на другой. Весной и осенью сухую траву поджигают для так называемых очистки и удобрения. Травяной пал — это настоящее стихийное бедствие, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС.

Сегодня, 11 апреля, кто-то вероятно поджег траву в Увеке. Саратовцы рассказали в соцсети, что огонь двигался к дачам и трубам, но вовремя был остановлен дачниками и пожарными.

Фото из соцсети

Фото из соцсети

В главке саратовцев просят убирать сухую траву и мусор таким образом, чтобы не допустить возгорания. Также не стоит разводить костров рядом со зданиями, а автомобилистам — не кидать окурки из окон.

Огонь с сухой травы может легко перекинуться на жилые дома и леса, причинив большой ущерб.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Доктор Мясников разбирается, может ли советская вакцинация БЦЖ защищать нас от коронавируса
Карта распространения коронавируса в Саратове 11 апреля 2020: где в Саратовской области зафиксированы случаи заражения COVID-19
Пьяный саратовец разгромил стеллаж с алкоголем в магазине
Саратовские пожарные выезжают тушить траву и мусор от 30 до 50 раз в сутки
Главврач ожогового центра в Саратове: Благодаря содействию Володина саратовская медицина получила мощную финансовую поддержку
Правительство Саратовской области разрешило работать ветклиникам во время режима самоизоляции
Водителя, за которым устроили погоню экипажи ГИБДД в Саратове, получил 13 суток ареста
СГУ получил лицензию на право обучать медицинской биофизике, биохимии и кибернетике
Коронавирус в Саратове: зарегистрировано еще девять заболевших
Из чужого дома в Саратове рецидивист вытащил телевизор, деньги и «пауэрбанк»
Коронавирус в Саратове, новости на 11 апреля 2020 года: федеральный штаб подтвердил нового заболевшего
Самоизоляция из-за коронавируса в Саратове: Роспотребнадзор через суд остановил работу трех парикмахерских, магазина и общепита
Волонтеры доставляют газету «Комсомольская правда» и продукты саратовцам на самоизоляции