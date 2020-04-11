Главврач ожогового центра в Саратове: Благодаря содействию Володина саратовская медицина получила мощную финансовую поддержку

11 Апр 2020 2020-04-11T14:07:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В бюджет Саратовской области планируется поступление 3 млрд рублей на нужды здравоохранения, из которых 1,6 млрд рублей поступит уже в ближайшее время. Это стало возможным благодаря поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Как рассказал губернатор Валерий Радаев, в период пандемии коронавируса значительные ресурсы планируется направить в медучреждения инфекционного направления.

- Нам надо закупить средства защиты для врачей, которые находятся в зоне лечения заболевших. Это защитные экраны, очки, респираторы, комбинезоны, в целом на сумму более 100 млн рублей. Еще 400 млн рублей будем выделять на лекарства для льготников, чтобы обеспечить их до конца года, — сказал Валерий Радаев.

По мнению главврача ГУЗ «Областной клинический центр комбустиологии» Николая Островского, один из приоритетов — обеспечить медперсонал средствами индивидуальной защиты.

- Распространение коронавирусной инфекции поставило мировую медицину перед глобальным вызовом, серьезной угрозой всему человечеству. Сегодня медицинские работники трудятся в сложнейших условиях, требующих от них высочайшего профессионализма, самоотверженности и отваги. Все ресурсы отечественного здравоохранения сейчас направлены на противодействие пандемии — материально-технические, кадровые, финансовые. Ряд лечебных учреждений перепрофилируются и в случае необходимости примут заболевших. Конечно, на это требуются значительные средства.

Благодаря содействию председателя Госдумы Вячеслава Володина саратовская медицина получила мощную финансовую поддержку из федерального бюджета. Эти средства позволят, в первую очередь, обеспечить необходимую защиту тех, кто работает непосредственно на линии фронта — борется с коронавирусной инфекцией.

Очень важен и другой момент: в учреждениях здравоохранения появится долгожданное новое оборудование — маммографы, компьютерные томографы. Еще порядка 400 млн рублей планируется выделить на лекарства для льготных категорий граждан, чтобы обеспечить их до конца года. Это очень хорошие новости!

От всей души желаю моим коллегам — саратовским медикам успеха в борьбе с распространением COVID-19, а всем саратовцам — крепкого здоровья! — заявил Островский.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU