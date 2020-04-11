2020-04-11T13:14:34+03:00
Общество

Водителя, за которым устроили погоню экипажи ГИБДД в Саратове, получил 13 суток ареста

В отношении него составлено несколько административных протоколов
Ольга Симонова
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Водителя, за которым вчера вечером, 10 апреля, устроили погоню инспекторы ГИБДД в Саратове, отправили под арест на 13 суток.

- В отношении 33-летнего водителя составлены административные протоколы за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение расположения транспортного средства на проезжей части и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Напомним, вчера в 20:00 водитель Ford Focus на улице Чернышевского отказался подчиняться требованиям сотрудников ГИБДД и пытался уехать. Однако на улице Зарубина его поймали, мужчина успел протаранить несколько авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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