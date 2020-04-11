Коронавирус в Саратове: зарегистрировано еще девять заболевших
Сегодня, 11 апреля, зарегистрировано еще девять случаев заражения коронавирусом в Саратовской области.
- Семеро заболевших — саратовцы, одна — жительница села Вязовка Татищевского района, еще один из Ершовского района, — сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусу в области.
Таким образом, количество зараженных в регионе составило 44 человека.
Всех, кто контактировал с заболевшими, определили. Среди них нет медработников.
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ИСТОЧНИК KP.RU