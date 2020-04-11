Коронавирус в Саратове: зарегистрировано еще девять заболевших

11 Апр 2020 2020-04-11T12:08:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 11 апреля, зарегистрировано еще девять случаев заражения коронавирусом в Саратовской области.

- Семеро заболевших — саратовцы, одна — жительница села Вязовка Татищевского района, еще один из Ершовского района, — сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусу в области.

Таким образом, количество зараженных в регионе составило 44 человека.

Всех, кто контактировал с заболевшими, определили. Среди них нет медработников.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU