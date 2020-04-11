Из чужого дома в Саратове рецидивист вытащил телевизор, деньги и «пауэрбанк»

11 Апр 2020 2020-04-11T11:48:25+03:00

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В Заводском районе Саратова полиция нашла подозреваемого в краже из дома.

- Вечером 27 марта в отдел обратилась 27-летняя диспетчер и рассказала, что с 20:00 25 марта до 18:00 27 марта кто-то выставил окно дома на улице Динамовская и украл телевизор Dexp, 14 тыс. рублей и «пауэрбанк», — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области

Полиция задержала 28-летнего безработного. Ранее мужчина был судим за кражу и мошенничество. В отношении гражданина возбудили дело и выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU