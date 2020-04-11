Коронавирус в Саратове, новости на 11 апреля 2020 года: федеральный штаб подтвердил нового заболевшего
Федеральный штаб по противодействию коронавирусу подтвердил сегодня, 11 апреля, одного заболевшего в Саратовской области, о котором стало известно вчера.
Таким образом, количество зараженных COVID-19 в регионе составило 35 человек. Из них четырех выписали, двое скончались.
За последние сутки в России зарегистрировано 1 667 новых случаев коронавируса, скончались 12 человек, а излечились — 250.
Всего по России зараженных 13 584 человека, из них 106 скончались, а 1 045 смогли выздороветь.
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ИСТОЧНИК KP.RU